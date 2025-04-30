Что будет с долларом в мае: прогноз банкира

В течение мая ситуация на валютном рынке будет достаточно сбалансированной / © Associated Press

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В мае 2025 года ситуация на валютном рынке Украины будет зависеть, прежде всего, от экономических факторов. Курс доллара может увеличиться.

Об этом в комментарии «РБК-Украина» сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка».

Среди факторов банкир назвал ожидаемую июньскую отмену большинства экономических преференций ЕС для украинских товаров. Кроме того, важным станет пик роста потребительских цен.

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«Мы предполагаем, что в мае они могут вырасти в пределах 1,5%. Следовательно, вполне возможно, что НБУ будет принимать меры для поддержки национальной валюты», — сказал он.

По его словам, не следует также исключать влияние возможного подписания ресурсного соглашения с США. Хотя до сих пор этот документ весьма контроверсионный и малопонятный, ведь в нем, по меньшей мере, не предусмотрены гарантии безопасности.

«Как и в апреле, весомым станет косвенный фактор — возможное прекращение/приостановка войны. Очень большие надежды общества, подогретые манипуляционными новостями могут негативно сказаться на общественных настроениях. Понимаем, что украинцы из-за войны достаточно уязвимы к всевозможным информационным провокациям», — добавил банкир.

Ранее сообщалось, что Нацбанк укрепил гривну. Больше об этом читайте в новости.