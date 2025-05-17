Тривале сидіння шкодить мозку: науковці здивували дослідженням

Малорухливий спосіб життя

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Навіть якщо ви займаєтеся спортом щодня, це не скасує шкоди, яку організму, а головне — мозку, завдає тривале сидіння.

Про це свідчить нове наукове дослідження, проведене фахівцями Медичного центру Університету Вандербільта у США, пише unilad.

За його результатами, малорухливий спосіб життя напряму пов’язаний з погіршенням когнітивних функцій і навіть може стати незалежним фактором ризику розвитку хвороби Альцгеймера.

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Що вивчали науковці:

У дослідженні взяли участь 404 дорослих віком від 50 років. Усі вони на момент залучення не мали діагнозу деменції. Учасники пройшли актиграфічні тести, нейропсихологічне обстеження та МРТ головного мозку. Це дозволило вивчити, як рівень фізичної активності та тривалість сидіння впливають на стан мозку.

Актиграфія — це методика, яка за допомогою спеціального трекера вимірює рухову активність і сон.

Нейропсихологічні тести дозволяють оцінити здатність до запам’ятовування, концентрації, вирішення проблем і логічного мислення.

МРТ допомагає побачити структури мозку, включаючи гіпокамп — ділянку, відповідальну за пам’ять і навчання.

Основні результати

Науковці виявили, що учасники, які проводили більше часу сидячи (в середньому — 13 годин на добу), мали гірші результати епізодичної памʼяті, зменшений об’єм гіпокампу та повільнішу швидкість обробки інформації. І це навіть попри те, що більшість з них дотримувалися рекомендацій CDC щодо мінімуму фізичної активності — 150 хвилин помірного або інтенсивного навантаження на тиждень.

Це свідчить про те, що навіть регулярні тренування не здатні компенсувати шкоду від тривалого сидіння.

Чому це важливо

Найбільш тривожним відкриттям стало те, що сидячий спосіб життя асоціюється з зменшенням товщини кори головного мозку, зокрема в тих ділянках, які страждають при хворобі Альцгеймера. Іншими словами, малорухливість може прямо впливати на розвиток невиліковної деменції.

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«Мінімізувати час, проведений у сидячому положенні, надзвичайно важливо. І це стосується навіть тих, хто щодня займається спортом. Зниження ризику Альцгеймера — це не лише про активність, а й про часті перерви у сидінні», — зазначила докторка Марісса Гогніат, доцентка кафедри неврології Піттсбурзького університету, цитована Medical.Net.

Додаткове підтвердження: дослідження Гарварду

У 2022 році інше дослідження, проведене Гарвардським університетом, також підтвердило згубний вплив тривалого сидіння на мозок. Тоді вчені з’ясували, що у людей, які проводять багато часу в сидячому положенні, спостерігається стоншення медіальної частини скроневої долі мозку (MTC) — ще однієї важливої зони, пов’язаної з пам’яттю.

Ці зміни часто стають першими ознаками когнітивного спаду і можуть передувати розвитку деменції.

Що робити:

Фахівці рекомендують не лише приділяти час фізичній активності, а й частіше переривати сидіння протягом дня — навіть короткі вставання, рух, розтяжка чи 5-хвилинна прогулянка щогодини вже можуть дати відчутний результат.

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Також радять обмежувати використання електронних пристроїв у нерухомому положенні, зокрема під час дозвілля, та обирати активні види відпочинку.

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