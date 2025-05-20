У Зеленского прокомментировали разговор Трампа с Путиным

Владимир Зеленский. / © Getty Images

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Разговор президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина ничего не изменил

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"К сожалению, после телефонного разговора Трамп/Путин статус-кво не изменился. Украина по-прежнему предлагает единственный реалистичный выход из войны: из-за немедленного и безусловного прекращения огня – повсеместное, длительное, обязательное", - подчеркнул он.

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По его словам, Европа полностью поддерживает в этом Украину, ведь "совершенно четко понимает все риски, которые несет и сама война, и ее отсроченные последствия".

В то же время США, подчеркнул Подоляк, "по-прежнему остались глобальным посредником, который все еще считает, что Россия договороспособна и готова выйти из войны ради бизнес/интересов".

"Есть неизменная позиция России, которая по-прежнему хочет войны, разрушений, убийств, потому что считает их единственным способом существования своего нынешнего государства. Есть Россия, которая не готова и категорически не хочет прекращения огня. И есть какое-то навязчивое состояние "поиска и устранения первопричин войны", хотя единственная настоящая причина - сам руководитель - сам факт ОП.

Разговор Трампа и Путина

Накануне президент США и диктатор РФ говорили по телефону в течение более двух часов. После разговора Трамп заявил, что Украина и Россия "немедленно начнут переговоры" по прекращению огня. По его словам, условия переговоров должны согласовываться исключительно сторонами конфликта.

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Тем временем в Кремле заявили, что Путин и Трамп не обсуждали сроки прекращения огня . Хотя, заявили в администрации "фюрера", "Трамп, естественно, отметил свою заинтересованность в достижении определенного соглашения как можно скорее".

Оценивая разговор, The Telegraph отметило, что мирное соглашение Трампа и Путина обречено. Их диалог должен был накануне стать проверкой того, серьезно ли Москва настроена прекратить войну. Впрочем, переговоры не принесли результата.

Более того - Трамп после разговора с Путиным разочаровал Европу. Как сообщает Bloomberg, позиция президента США вызвала разочарование среди союзников. Один из высокопоставленных чиновников, пожелавший остаться анонимным, заявил, что "лидеры опасаются, что Трамп фактически отказывается от дипломатических усилий".

Дата публикации 20:58, 19.05.25 Количество просмотров 25 Прямо сейчас! Трамп говорит с Путиным по поводу перемирия