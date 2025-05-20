У Зеленського прокоментували розмову Трампа з Путіним

Володимир Зеленський. / © Getty Images

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Розмова президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна нічого не змінила

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"На жаль, після телефонної розмови Трамп/Путін статус-кво не змінився. Україна, як і раніше, пропонує єдиний реалістичний вихід із війни: через негайне та безумовне припинення вогню – повсюдне, тривале, обов’язкове", - наголосив він.

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За його словами, Європа повністю підтримує в цьому Україну, адже "абсолютно чітко розуміє всі ризики, які несе й сама війна, і її відтерміновані наслідки".

Натомість США, наголосив Подоляк, “як і раніше, залишилися глобальним посередником, який усе ще вважає, що Росія договороздатна й готова вийти з війни заради бізнес/інтересів".

"Є незмінна позиція Росії, яка, як і раніше, хоче війни, руйнувань, убивств, бо вважає їх єдиним способом існування своєї нинішньої держави. Є Росія, яка не готова й категорично не хоче припинення вогню. І є якийсь нав’язливий стан "пошуку та усунення першопричин війни", хоча єдина справжня причина – сам факт неспровокованої агресії РФ", - наголосив радник керівника ОП.

Розмова Трампа і Путіна

Напередодні президент США і диктатор РФ говорили телефоном протягом понад двох годин. Після розмови Трамп заявив, що Україна та Росія “негайно розпочнуть переговори” щодо припинення вогню. За його словами, умови перемовин мають узгоджуватися винятково сторонами конфлікту.

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Тим часом в Кремлі заявили, що Путін і Трамп не обговорювали терміни припинення вогню. Хоча, заявили в адміністрації “фюрера”, “Трамп, природно, наголосив на своїй зацікавленості в досягненні певної угоди якомога швидше”.

Оцінюючи розмову, The Telegraph наголосило на тому, що мирна угода Трампа і Путіна приречена. Їхній діалог напередодні мав стати перевіркою того, чи серйозно Москва налаштована припинити війну. Втім, переговори не принесли результату.

Ба більше - Трамп після розмови з Путіним розчарував Європу. Як повідомляє Bloomberg, позиція президента США викликала розчарування серед союзників. Один з високопосадовців, який побажав залишитись анонімним, заявив, мовляв, “лідери побоюються, що Трамп фактично відмовляється від дипломатичних зусиль”.

Дата публікації 20:58, 19.05.25 Кількість переглядів 25 Просто зараз! Трамп говорить з Путіним щодо перемир'я