Переговоры по Турции. / © Associated Press

Реклама

В пятницу, 16 мая, в турецком Стамбуле началась встреча делегаций страны-агрессора России и Украины. Вчера представители Киева и Москвы переговоры не провели.

Об этом сообщили во время телемарафона "Единые новости".

Заметим, что вступительное слово взял министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он заявил, что Стамбульские переговоры должны завершиться российско-украинским саммитом.

Реклама

По словам главы МИД Турция, важно, чтобы обе стороны прислушались к призывам президентов США Дональда Трампа и Реджепа Эрдогана к миру.

Заметим, что сегодняшние переговоры между Россией и Украиной – первые прямые переговоры за три года. В последний раз представители Киева и Москвы встречались в Стамбуле вскоре после начала войны в феврале 2022-го. Тогда переговоры сорвались. Российскую делегацию также возглавлял помощник "фюрера" Владимир Мединский.

Переговоры в Стамбуле

Вчера 15 мая переговоры в Стамбуле между Киевом и Москвой не состоялись. Сегодня они были запланированы в двух форматах: встреча Турция-США-Украина, а также встреча Турция-Россия-Украина.

Переговоры Украины, США и Турции уже прошли. В частности, в составе американской делегации государственный секретарь Марк Рубио и спецпредставитель Кит Келлог. Украину представляли руководитель ОП Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига.

Реклама

Заметим, что делегацию РФ на переговорах с Украиной возглавляет советник фюрера Владимир Мединский. В состав вошли заместитель главы МИД Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и глава разведки Игорь Костюков. Путин отправил делегацию, которая не сможет принимать решение. В частности, потому, что речь идет о чиновниках "низшего звена".

Украина не очень обрадована составу представителей РФ. Владимир Зеленский считает, что уровень российской делегации больше похож на бутафорский.

Отметим, что диктатор РФ Владимир Путин 11 мая заявил о необходимости возобновления прямых переговоров с Украиной. Владимир Зеленский ответил, что будет ждать лично "фюрера" в Турции. Впрочем, в Кремле заявили, что шанса на участие Путина в переговорах нет. После этого украинский лидер подчеркнул, что "фюрер" не прилетел на переговоры, поэтому "мне, главе СБУ и начальнику Генштаба в Стамбуле делать нечего".

Дата публикации 12:17, 16.05.25 Количество просмотров 75 О чем могут договориться в Турции? И как Европа накажет Россию за то, что Путин не прилетел