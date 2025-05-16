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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1078
Время на прочтение
1 мин

Украина вернула тела еще 909 погибших защитников

Среди возвращенных «на щите» защитники из Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского, Запорожского, Сумского, Харьковского направлений, а также из моргов на территории РФ.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Украину вернули тела павших защитников

В Украину вернули тела павших защитников / © Pexels

В пятницу, 16 мая, по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 909 павших защитников.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Среди возвращенных «на щите» защитники из следующих направлений:

  • Кураховского

  • Покровского

  • ⁠Бахмутского

  • ⁠Угледарского

  • Луганского

  • Запорожского

  • Сумского

  • Харьковского

  • из моргов на территории РФ

Ранее о возвращении тел павших военных Коордштаб сообщал 18 апреля и 28 марта, оба раза также говорилось о возвращении более 900 погибших.

А больше месяца назад почти две сотни украинских защитников вернулись домой. Из российских тюрем и лагерей вернулись 175 украинских защитников.

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Дата публикации
Количество просмотров
1078
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