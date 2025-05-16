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Украина вернула тела еще 909 погибших защитников
Среди возвращенных «на щите» защитники из Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского, Запорожского, Сумского, Харьковского направлений, а также из моргов на территории РФ.
В пятницу, 16 мая, по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 909 павших защитников.
Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Среди возвращенных «на щите» защитники из следующих направлений:
Кураховского
Покровского
Бахмутского
Угледарского
Луганского
Запорожского
Сумского
Харьковского
из моргов на территории РФ
Ранее о возвращении тел павших военных Коордштаб сообщал 18 апреля и 28 марта, оба раза также говорилось о возвращении более 900 погибших.
А больше месяца назад почти две сотни украинских защитников вернулись домой. Из российских тюрем и лагерей вернулись 175 украинских защитников.