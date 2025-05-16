Украина вернула тела еще 909 погибших защитников

В Украину вернули тела павших защитников / © Pexels

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В пятницу, 16 мая, по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 909 павших защитников.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Среди возвращенных «на щите» защитники из следующих направлений:

Кураховского

Покровского

⁠Бахмутского

⁠Угледарского

Луганского

Запорожского

Сумского

Харьковского

из моргов на территории РФ

Ранее о возвращении тел павших военных Коордштаб сообщал 18 апреля и 28 марта, оба раза также говорилось о возвращении более 900 погибших.

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А больше месяца назад почти две сотни украинских защитников вернулись домой. Из российских тюрем и лагерей вернулись 175 украинских защитников.