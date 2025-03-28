ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1204
Время на прочтение
1 мин

В Украину вернули «на щите» 909 защитников

Большинство из них приняли последнее сражение на Донбассе.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Украина вернула тела 909 павших военных

Украина вернула тела 909 погибших военных / © Pexels

Сегодня, 28 марта, в Украину вернули тела 909 погибших воинов, защищая родную землю.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Среди тех, кто вернулся домой «на щите», защитники, которые пали в боях на Кураховском, Покровском, ⁠Бахмутском, ⁠Угледарском, Луганском и Запорожском направлении, а также те, тела которых хранили в моргах на территории России.

Следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки установят личности погибших.

Напомним, Украина и Российская Федерация (РФ) регулярно совершают обмен телами погибших военнослужащих. Обмен осуществляется при участии судебно медицинских экспертов Международного комитета Красного Креста и является одним из немногих дипломатических каналов между странами.

В частности, 14 февраля в Украину вернули тела 757 павших украинских защитников.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie