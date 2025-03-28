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- Украина
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В Украину вернули «на щите» 909 защитников
Большинство из них приняли последнее сражение на Донбассе.
Сегодня, 28 марта, в Украину вернули тела 909 погибших воинов, защищая родную землю.
Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Среди тех, кто вернулся домой «на щите», защитники, которые пали в боях на Кураховском, Покровском, Бахмутском, Угледарском, Луганском и Запорожском направлении, а также те, тела которых хранили в моргах на территории России.
Следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки установят личности погибших.
Напомним, Украина и Российская Федерация (РФ) регулярно совершают обмен телами погибших военнослужащих. Обмен осуществляется при участии судебно медицинских экспертов Международного комитета Красного Креста и является одним из немногих дипломатических каналов между странами.
В частности, 14 февраля в Украину вернули тела 757 павших украинских защитников.