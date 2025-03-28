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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1428
Час на прочитання
1 хв

До України повернули «на щиті» 909 захисників

Більшість з них прийняли останній бій на Донбасі.

Автор публікації
Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Україна повернула тіла 909 полеглих військових

Україна повернула тіла 909 полеглих військових / © Pexels

Сьогодні, 28 березня, до України повернули тіла 909 воїнів, що полягли, захищаючи рідну землю.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед тих, хто повернувся додому «на щиті», оборонці, які полягли в боях на з Курахівському, Покровському, ⁠Бахмутському, ⁠Вугледарському, Луганському й Запорізькому напрямку, а також ті, тіла яких зберігали в моргах на території Росії.

Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни встановлять особи загиблих.

Нагадаємо, Україна та Російська Федерація (РФ) регулярно здійснюють обмін тілами загиблих військовослужбовців. Обмін здійснюється за участі судово-медичних експертів Міжнародного комітету Червоного Хреста й є одним з небагатьох дипломатичних каналів між країнами.

Зокрема, 14 лютого до України повернули тіла 757 полеглих українських захисників.

Дата публікації
Кількість переглядів
1428
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