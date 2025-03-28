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До України повернули «на щиті» 909 захисників
Більшість з них прийняли останній бій на Донбасі.
Сьогодні, 28 березня, до України повернули тіла 909 воїнів, що полягли, захищаючи рідну землю.
Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Серед тих, хто повернувся додому «на щиті», оборонці, які полягли в боях на з Курахівському, Покровському, Бахмутському, Вугледарському, Луганському й Запорізькому напрямку, а також ті, тіла яких зберігали в моргах на території Росії.
Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни встановлять особи загиблих.
Нагадаємо, Україна та Російська Федерація (РФ) регулярно здійснюють обмін тілами загиблих військовослужбовців. Обмін здійснюється за участі судово-медичних експертів Міжнародного комітету Червоного Хреста й є одним з небагатьох дипломатичних каналів між країнами.
Зокрема, 14 лютого до України повернули тіла 757 полеглих українських захисників.