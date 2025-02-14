До України повернули тіла 757 полеглих захисників

На щиті повернулися оборонці з різних напрямків фронту.
Сьогодні, 14 лютого, до України повернули тіла 757 полеглих українських захисників.
Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Зазначається, що це воїни, які загинули на:
- Курахівського напрямку
- Покровського напрямку
- Бахмутського напрямку
- Вугледарського напрямку
- Луганського напрямку
- Запорізького напрямку
- а також з моргів на території РФ
"Полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ, Об’єднаного центру СБУ, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, а також інших структур Сектору безпеки та оборони України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією відбувся у середу, 5 лютого. Півтори сотні українських захисників знову ступили на рідну землю.
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