До України повернули тіла 757 полеглих захисників

Сьогодні, 14 лютого, до України повернули тіла 757 полеглих українських захисників.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що це воїни, які загинули на:

Курахівського напрямку

Покровського напрямку

Бахмутського напрямку

Вугледарського напрямку

Луганського напрямку

Запорізького напрямку

а також з моргів на території РФ

"Полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ, Об’єднаного центру СБУ, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної ради з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, а також інших структур Сектору безпеки та оборони України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, черговий обмін військовополоненими між Україною та Росією відбувся у середу, 5 лютого. Півтори сотні українських захисників знову ступили на рідну землю.

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