В Украину вернули тела 757 павших защитников

На щите вернулись защитники из разных направлений фронта.
Сегодня, 14 февраля, в Украину вернули тела 757 павших украинских защитников.
Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
Отмечается, что это воины, погибшие на:
- Кураховского направления
- Покровского направления
- Бахмутского направления
- Угледарского направления
- Луганского направления
- Запорожского направления
- а также из моргов на территории РФ
"Павших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ, Объединенного центра СБУ, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по лицам пропавших без, – говорится в сообщении.
Напомним, очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией состоялся в среду, 5 февраля. Полторы сотни украинских защитников снова ступили на родную землю.
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