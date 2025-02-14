В Украину вернули тела 757 павших защитников

На щите вернулись защитники из разных направлений фронта.

Сегодня, 14 февраля, в Украину вернули тела 757 павших украинских защитников.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что это воины, погибшие на:

Кураховского направления

Покровского направления

Бахмутского направления

Угледарского направления

Луганского направления

Запорожского направления

а также из моргов на территории РФ

"Павших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ, Объединенного центра СБУ, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по лицам пропавших без, – говорится в сообщении.

Напомним, очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией состоялся в среду, 5 февраля. Полторы сотни украинских защитников снова ступили на родную землю.

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