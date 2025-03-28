Чи дотисне Трамп Путіна до перемир’я: думка ексголови МЗС Дещиці

Андрій Дещиця

Реклама

Після завершення переговорів щодо перемир’я в Україні, які відбулися напередодні в Саудівській Аравії, президент США Дональд Трамп навряд чи до кінця тиснутиме на Володимира Путіна.

Таку думку в екслюзивному інтерв’ю ТСН.ua висловив український дипломат, міністр закордонних справ України 2014 року Андрій Дещиця.

«Скажу вам відверто, що зараз я не впевнений у тому, що він готовий дотиснути Путіна до справедливого перемир’я. Бо як ми вже це обговорювали, все ж таки Трамп зараз більше прихильно ставиться до Путіна. Тоді не можна, якщо одна зі сторін є необ’єктивною, то вона не може осягнути справедливості. І тому, я думаю, що, напевно, Трамп буде намагатися все ж таки довести ситуацію до перемир’я», — сказав він.

Реклама

На його думку, Трамп зацікавлений, може навіть тільки через те, щоб подати свою кандидатуру на Нобелівську премію миру.

«Бо це більше його цікавить, здається, ніж те, чи призупинить Росія нищити українські землі, вбивати українських громадян і нищити українські міста і села. Його більше це цікавить», — додав він.

Водночас Дещиця не може точно сказати, як довго триватиме перемир’я.

«Як довго воно буде тривати, мені важко сказати, бо насправді це, що зараз відбувається, веде до ще більшого конфлікту, ніж насправді до перемир’я і до сталого миру. Воно більше веде до конфронтації, власне, і за політики, яку веде адміністрація Дональда Трампа», — уточнив він.

Нагадаємо, прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що Росія залишає за собою право не дотримуватися режиму 30-денного припинення вогню по об’єктах енергетики.