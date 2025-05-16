- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1115
- Час на прочитання
- 1 хв
Україна повернула тіла ще 909 полеглих захисників
З-поміж повернених «на щиті» оборонців полеглі з Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вугледарського, Луганського, Запорізького, Сумського, Харківського напрямків, а також з моргів на території РФ.
У п’ятницю, 16 травня, за результатами проведених репатріаційних заходів до України повернули тіла 909 полеглих захисників.
Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Серед повернених «на щиті» оборонців полеглі таких напрямків:
Курахівського
Покровського
Бахмутського
Вугледарського
Луганського
Запорізького
Сумського
Харківського
з моргів на території РФ
Раніше про повернення тіл полеглих військових Коордштаб повідомляв 18 квітня та 28 березня, обидва рази також йшлося про повернення понад 900 загиблих.
А понад місяць тому майже дві сотні українських захисників повернулись додому. З російських тюрем та таборів повернулося 175 українських захисників.