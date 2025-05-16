Україна повернула тіла ще 909 полеглих захисників

До України повернули тіла полеглих захисників / © Pexels

Реклама

У п’ятницю, 16 травня, за результатами проведених репатріаційних заходів до України повернули тіла 909 полеглих захисників.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед повернених «на щиті» оборонців полеглі таких напрямків:

Курахівського

Покровського

⁠Бахмутського

⁠Вугледарського

Луганського

Запорізького

Сумського

Харківського

з моргів на території РФ

Раніше про повернення тіл полеглих військових Коордштаб повідомляв 18 квітня та 28 березня, обидва рази також йшлося про повернення понад 900 загиблих.

Реклама

А понад місяць тому майже дві сотні українських захисників повернулись додому. З російських тюрем та таборів повернулося 175 українських захисників.