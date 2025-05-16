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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1115
Час на прочитання
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Україна повернула тіла ще 909 полеглих захисників

З-поміж повернених «на щиті» оборонців полеглі з Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вугледарського, Луганського, Запорізького, Сумського, Харківського напрямків, а також з моргів на території РФ.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
До України повернули тіла полеглих захисників

До України повернули тіла полеглих захисників / © Pexels

У п’ятницю, 16 травня, за результатами проведених репатріаційних заходів до України повернули тіла 909 полеглих захисників.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед повернених «на щиті» оборонців полеглі таких напрямків:

  • Курахівського

  • Покровського

  • ⁠Бахмутського

  • ⁠Вугледарського

  • Луганського

  • Запорізького

  • Сумського

  • Харківського

  • з моргів на території РФ

Раніше про повернення тіл полеглих військових Коордштаб повідомляв 18 квітня та 28 березня, обидва рази також йшлося про повернення понад 900 загиблих.

А понад місяць тому майже дві сотні українських захисників повернулись додому. З російських тюрем та таборів повернулося 175 українських захисників.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1115
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