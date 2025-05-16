- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 382
- Час на прочитання
- 1 хв
У Дніпрі лунають вибухи
Перед цим у низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики.
У Дніпрі пролунали вибухи.
Потім місцеві мешканці у Мережі повідомили про повторні вибухи.
Перед цим у низці областей було оголошено повітряну тривогу Повітряні сили попередили про загрозу балістики.
«На Дніпропетровщині — ворожий розвідувальний БпЛА противника, який може бути навідником ворожих засобів ураження! Залучено засоби щодо його збиття. У разі оголошення тривоги — прямуйте в укриття!
Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!
Ракета — на Дніпропетровщині!
Кам’янське — укриття!» — повідомили Повітряні Сили ЗС України.
Нагадаємо, управління військової розвідки США повідомило, скільки крилатих та гіперзвукових ракет залишилося у РФ.