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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
382
Час на прочитання
1 хв

У Дніпрі лунають вибухи

Перед цим у низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Вибух

Вибух / © Київська обласна держадміністрація

У Дніпрі пролунали вибухи.

Потім місцеві мешканці у Мережі повідомили про повторні вибухи.

Перед цим у низці областей було оголошено повітряну тривогу Повітряні сили попередили про загрозу балістики.

  • «На Дніпропетровщині — ворожий розвідувальний БпЛА противника, який може бути навідником ворожих засобів ураження! Залучено засоби щодо його збиття. У разі оголошення тривоги — прямуйте в укриття!

  • Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!

  • Ракета — на Дніпропетровщині!

  • Кам’янське — укриття!» — повідомили Повітряні Сили ЗС України.

Нагадаємо, управління військової розвідки США повідомило, скільки крилатих та гіперзвукових ракет залишилося у РФ.

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Дата публікації
Кількість переглядів
382
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