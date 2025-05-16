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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
897
Время на прочтение
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В Днепре раздаются взрывы

Перед этим в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Взрыв

Взрыв / © Киевская областная госадминистрация

В Днепре раздались взрывы.

Затем местные жители в Сети сообщили о повторных взрывах.

Перед этим в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики.

  • «На Днепропетровщине — вражеский разведывательный БПЛА противника, который может быть наводчиком вражеских средств поражения! Привлечены средства по его ущербу. В случае объявления тревоги — направляйтесь в укрытие!

  • Угроза применения баллистического вооружения с востока!

  • Ракета — на Днепропетровщине!

  • Камянское — укрытие!» — сообщили Воздушные Силы ВС Украины.

Напомним, управление военной разведки США сообщило, сколько крылатых и гиперзвуковых ракет осталось в РФ.

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Дата публикации
Количество просмотров
897
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