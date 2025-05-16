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- Украина
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В Днепре раздаются взрывы
Перед этим в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.
В Днепре раздались взрывы.
Затем местные жители в Сети сообщили о повторных взрывах.
Перед этим в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики.
«На Днепропетровщине — вражеский разведывательный БПЛА противника, который может быть наводчиком вражеских средств поражения! Привлечены средства по его ущербу. В случае объявления тревоги — направляйтесь в укрытие!
Угроза применения баллистического вооружения с востока!
Ракета — на Днепропетровщине!
Камянское — укрытие!» — сообщили Воздушные Силы ВС Украины.
Напомним, управление военной разведки США сообщило, сколько крылатых и гиперзвуковых ракет осталось в РФ.