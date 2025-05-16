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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Переговоры в Стамбуле: Умеров объяснил, что будет требовать Украина

Украина считает вопрос о прекращении огня приоритетным на переговорах с Россией.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Рустем Умеров

Рустем Умеров / © Associated Press

Украина сделает обеспечение приостановки огня приоритетом на ожидаемых переговорах с российской делегацией в Стамбуле.

Об этом сообщил глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

«Мы готовы к полному и безусловному прекращению огня, о чем отмечалось ранее во время встреч в Джидде и Риаде с нашими американскими партнерами. Украина готова к прямым переговорам на самом высоком уровне. Сегодня мы прибыли в Стамбул, чтобы найти реальные пути устойчивого и справедливого мира», — отметил он.

Министр подчеркнул, что «мир возможен только при условии, что Россия проявит готовность к конкретным действиям, среди которых полное прекращение огня на минимум 30 дней и осуществление гуманитарных шагов, таких как возвращение насильственно депортированных украинских детей и обмены военнопленными по формуле „всех на всех“.

Напомним, что в Стамбуле уже состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции. Теперь должны встретиться делегации Украины и России с участием Турции.

Аналитики сообщали, что российские СМИ получили руководство от политического блока Кремля с инструкциями по освещению переговоров в Стамбуле. Главный посыл — переговоры проходят на «худших для Украины условиях».

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