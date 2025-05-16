- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 597
- Время на прочтение
- 1 мин
Переговоры в Стамбуле: СМИ узнали главные темы встречи РФ и Украины
СМИ со ссылкой на украинские источники пишут о том - якобы Киев сомневается в том, что у переговорщиков РФ есть "полномочия принимать решения".
Сегодня, 16 мая, в Стамбуле состоятся прямые переговоры между Украиной и страно-агрессором Россией. Среди вероятных тем обсуждение – прекращение огня.
Об этом сообщает издание Sky News со ссылкой на дипломатические источники.
Отмечается, что украинская делегация обсудит возможную встречу президента Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина, а также прекращение огня.
Сегодняшние переговоры между Россией и Украиной, первые прямые переговоры за три года. Встреча начнется в ближайшее время.
Отметим, The Telegraph со ссылкой на высокопоставленный украинский источник пишет, что Киев сомневается, что переговорщики РФ имеют "полномочия принимать решения". По его словам, "Путин отправил в Стамбул тех, кто не имеет фундаментальных полномочий по принятию решений".
Агентство Reuters также пообщалось с источником украинской делегации в Стамбуле. Собеседник издания заявил о необходимости "мер по укреплению доверия". По его словам, "для того, чтобы любая дипломатия была результативной, нужно прекращение огня - настоящее, крепкое и хорошо контролируемое".
Как сообщалось, сегодняшние переговоры в Стамбуле состоятся в двух форматах. Это встреча Турция-США-Украина, а также трехсторонняя встреча в формате Турция-Россия-Украина.
Кроме того, уже прошла встреча украинской делегации с ЕС и США. Какие вопросы обсудили делегации в Турции, пока не сообщается.