Переговоры в Стамбуле: СМИ узнали главные темы встречи РФ и Украины

Переговоры в Стамбуле. / © Jam Press

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Сегодня, 16 мая, в Стамбуле состоятся прямые переговоры между Украиной и страно-агрессором Россией. Среди вероятных тем обсуждение – прекращение огня.

Об этом сообщает издание Sky News со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что украинская делегация обсудит возможную встречу президента Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина, а также прекращение огня.

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Сегодняшние переговоры между Россией и Украиной, первые прямые переговоры за три года. Встреча начнется в ближайшее время.

Отметим, The Telegraph со ссылкой на высокопоставленный украинский источник пишет, что Киев сомневается, что переговорщики РФ имеют "полномочия принимать решения". По его словам, "Путин отправил в Стамбул тех, кто не имеет фундаментальных полномочий по принятию решений".

Агентство Reuters также пообщалось с источником украинской делегации в Стамбуле. Собеседник издания заявил о необходимости "мер по укреплению доверия". По его словам, "для того, чтобы любая дипломатия была результативной, нужно прекращение огня - настоящее, крепкое и хорошо контролируемое".

Как сообщалось, сегодняшние переговоры в Стамбуле состоятся в двух форматах. Это встреча Турция-США-Украина, а также трехсторонняя встреча в формате Турция-Россия-Украина.

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Кроме того, уже прошла встреча украинской делегации с ЕС и США. Какие вопросы обсудили делегации в Турции, пока не сообщается.

Дата публикации 12:10, 15.05.25 Количество просмотров 467 Буданов знает, ждать ли Путина в Анкаре! Ответ короткий - нет! Эксклюзив ТСН