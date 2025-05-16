Этот куст ни в коем случае нельзя сажать возле дома, и вот почему

Какой куст нельзя сажать возле дома / © www.freepik.com/free-photo

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Наши предки верили в то, что каждое растение имеет большую силу, которая способна влиять на людей. Поэтому внимательно относились к выбору деревьев и кустов, которые будут сажать возле своего дома. Ведь есть такие, которые могут привлечь в жизнь жителей дома кучу проблем и неприятностей. Об этом пишет ресурс «24 Канал».

Какой куст нельзя сажать возле дома и почему: народные приметы

Это бузина. Растение издавна считалось опасным, будто проклятым, поэтому его довольно часто в народе называют «чертовой ягодой». Наши предки верили в то, что это растение принадлежит нечистой силе и называли его «деревом смерти».

Ходило поверье, что бузину вырастил сам дьявол, а потом поселился в ней. Поэтому люди никогда не вырубали бузину, даже если она разрасталась. Потому что были убеждены, что за это черт может им отомстить.

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Бузину никогда не заносили в дом, потому что наши предки верили, что в том доме, где она будет стоять, обязательно произойдет что-то плохое. Этот куст также не выращивали во дворе, потому что это считалось плохой приметой. А если возле бузины сесть или лечь отдохнуть, то можно навлечь на себя болезни и беды.

Также есть интересная примета, которая касается бузины: растение способно «навеивать блуд». То есть, если к человеку «вцепится блуд», он будет ходить вокруг куста бузины и не сможет найти дорогу домой.

А еще существовало поверье, что под бузиной можно найти сокровища дьявола — золото и драгоценные камни. Но утром драгоценности превращались в черепки и навоз, таким образом нечистый глумился над теми, кто искал его сокровища.

Также бузина часто была атрибутом магических ритуалов. Чтобы человек быстрее выздоравливал, знахари выливали под куст воду, в которой купали больного.

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По народным приметам сажать бузину возле дома — это не лучшая идея, потому что такое решение может навлечь на жителей дома много проблем.