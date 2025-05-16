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Ермак обнародовал видео встречи Украины, США, Турции
Важные трехсторонние переговоры в Стамбуле: представители Украины, США и Турции собрались для обсуждения ключевых вопросов.
В Стамбуле продолжаются трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.
Видео встречи Украины, США, Турции обнародовал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.
Участие в переговорах принимают министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Позже к переговорам присоединился спецпредставитель президента США Кит Келлог.
Напомним, сегодня утром стало известно, что переговоры в Стамбуле состоятся в двух форматах: первый — встреча Турция-США-Украина, а второй — Турция-Россия-Украина. Россия и Украина встретятся спустя. Предварительно, 12:30.
Встреча России и Украины с участием представителя США не будет представлять госсекретарь Марко Рубио. Американским представителем будет директор по политическому планированию США Майкл Антон.
Заметим, что с утра в Стамбуле завершилась встреча украинской делегации с ЕС и США. Какие вопросы обсудили делегации в Турции, пока не сообщается.