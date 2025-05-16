Глава Офиса президента Андрей Ермак / © t.me/ermaka2022

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В Стамбуле продолжаются трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции.

Видео встречи Украины, США, Турции обнародовал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

Участие в переговорах принимают министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

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Позже к переговорам присоединился спецпредставитель президента США Кит Келлог.

Дата публикации 12:09, 16.05.25 Количество просмотров 39 Ермак обнародовал видео встречи Украины, США, Турции

Напомним, сегодня утром стало известно, что переговоры в Стамбуле состоятся в двух форматах: первый — встреча Турция-США-Украина, а второй — Турция-Россия-Украина. Россия и Украина встретятся спустя. Предварительно, 12:30.

Встреча России и Украины с участием представителя США не будет представлять госсекретарь Марко Рубио. Американским представителем будет директор по политическому планированию США Майкл Антон.

Заметим, что с утра в Стамбуле завершилась встреча украинской делегации с ЕС и США. Какие вопросы обсудили делегации в Турции, пока не сообщается.

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