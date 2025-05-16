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Переговоры в Стамбуле пройдут в двух форматах: что известно
В Стамбуле перед переговорами делегаций Украины и России состоятся две встречи.
Мирные переговоры в Стамбуле 16 мая, целью которых является прекращение войны между Россией и Украиной, состоятся в разных форматах.
Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на турецкий МИД.
По информации источника в турецком Министерстве иностранных дел, в резиденции президента в Долмабахче состоятся две встречи:
трехсторонняя встреча Турция-США-Украина,
трехсторонняя встреча Турция-Россия-Украина.
Отмечается, что в 10:45 встретятся Украина-США-Турция, а затем Украина-Россия-Турция. Россия и Украина встретятся в 12.30.
Встреча в Стамбуле
Второй день мир ожидает переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле. Ожидалось, что они пройдут 15 мая, но встреча так и не состоялась. Переговоры были перенесены на сегодняшний день. Советник кремлевского "фюрера" Владимир Мединский заявил, что его делегация сохраняет рабочий режим.
Президент Украины Владимир Зеленский отправил в Стамбул делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.
Также Anadolu со ссылкой на источники сообщило, что к переговорам присоединится МИД Турции. В ведомстве отмечают, что переговоры в Стамбуле могут стать шансом "открыть новую страницу" в войне между Россией и Украиной.