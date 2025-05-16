Переговоры в Стамбуле пройдут в двух форматах: что известно

Переговоры по Турции. / © Associated Press

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Мирные переговоры в Стамбуле 16 мая, целью которых является прекращение войны между Россией и Украиной, состоятся в разных форматах.

Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на турецкий МИД.

По информации источника в турецком Министерстве иностранных дел, в резиденции президента в Долмабахче состоятся две встречи:

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трехсторонняя встреча Турция-США-Украина,

трехсторонняя встреча Турция-Россия-Украина.

Отмечается, что в 10:45 встретятся Украина-США-Турция, а затем Украина-Россия-Турция. Россия и Украина встретятся в 12.30.

Встреча в Стамбуле

Второй день мир ожидает переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле. Ожидалось, что они пройдут 15 мая, но встреча так и не состоялась. Переговоры были перенесены на сегодняшний день. Советник кремлевского "фюрера" Владимир Мединский заявил, что его делегация сохраняет рабочий режим.

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в Стамбул делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.

Также Anadolu со ссылкой на источники сообщило, что к переговорам присоединится МИД Турции. В ведомстве отмечают, что переговоры в Стамбуле могут стать шансом "открыть новую страницу" в войне между Россией и Украиной.

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Дата публикации 23:03, 15.05.25 Количество просмотров 68 Теперь Трамп делает предложение Путину! Европа реагирует!