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Переговори в Стамбулі відбудуться у двох форматах: що відомо
У Стамбулі перед переговорами делегацій України та Росії відбудуться ще дві зустрічі.
Мирні переговори в Стамбулі 16 травня, метою яких є припинення війни між Росією та Україною, відбудуться в різних форматах.
Про це повідомляє Anadolu з посилання на турецьке МЗС.
За інформацією, джерела в турецькому Міністерстві закордонних справ, в резиденції президента в Долмабахче відбудуться дві зустрічі:
тристороння зустріч Туреччина-США-Україна,
тристороння зустріч Туреччина-Росія-Україна.
Зазначається, що о 10:45 зустрінуться Україна-США-Туреччина, а потім - Україна-Росія-Туреччина. Росія і Україна зустрінуться о 12:30.
Зустріч в Стамбулі
Другий день світ чекає на переговори делегацій Росії та України в Стамбулі. Очікувалося, що вони відбудуться 15 травня, але зустріч так і не відбулася. Перемовини було перенесено на сьогодні. Радник кремлівського “фюрера” Володимир Мединський заявив, мовляв, його делегація зберігає робочий режим.
Президент України Володимир Зеленський відправив до Стамбула делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим. Також у її складі є високопосадовці з МЗС, СБУ, СЗР, Генштабу, розвідки, Повітряних і Військово-морських сил. Сам глава держави не візьме участі в переговорах з представниками РФ.
Також Anadolu з посиланням на джерела повідомило, що до переговорів приєднається МЗС Туреччини. У відомстві наголошують, що переговори в Стамбулі можуть стати шансом “відкрити нову сторінку” у війні між Росією та Україною.