Переговори в Стамбулі відбудуться у двох форматах: що відомо

Переговори в Туреччині. / © Associated Press

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Мирні переговори в Стамбулі 16 травня, метою яких є припинення війни між Росією та Україною, відбудуться в різних форматах.

Про це повідомляє Anadolu з посилання на турецьке МЗС.

За інформацією, джерела в турецькому Міністерстві закордонних справ, в резиденції президента в Долмабахче відбудуться дві зустрічі:

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тристороння зустріч Туреччина-США-Україна,

тристороння зустріч Туреччина-Росія-Україна.

Зазначається, що о 10:45 зустрінуться Україна-США-Туреччина, а потім - Україна-Росія-Туреччина. Росія і Україна зустрінуться о 12:30.

Зустріч в Стамбулі

Другий день світ чекає на переговори делегацій Росії та України в Стамбулі. Очікувалося, що вони відбудуться 15 травня, але зустріч так і не відбулася. Перемовини було перенесено на сьогодні. Радник кремлівського “фюрера” Володимир Мединський заявив, мовляв, його делегація зберігає робочий режим.

Президент України Володимир Зеленський відправив до Стамбула делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим. Також у її складі є високопосадовці з МЗС, СБУ, СЗР, Генштабу, розвідки, Повітряних і Військово-морських сил. Сам глава держави не візьме участі в переговорах з представниками РФ.

Також Anadolu з посиланням на джерела повідомило, що до переговорів приєднається МЗС Туреччини. У відомстві наголошують, що переговори в Стамбулі можуть стати шансом “відкрити нову сторінку” у війні між Росією та Україною.

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Дата публікації 23:03, 15.05.25 Кількість переглядів 68 Тепер Трамп робить пропозицію Путіну! Європа реагує!