ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2848
Час на прочитання
1 хв

Переговори в Стамбулі відбудуться у двох форматах: що відомо

У Стамбулі перед переговорами делегацій України та Росії відбудуться ще дві зустрічі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Переговори в Туреччині.

Переговори в Туреччині. / © Associated Press

Мирні переговори в Стамбулі 16 травня, метою яких є припинення війни між Росією та Україною, відбудуться в різних форматах.

Про це повідомляє Anadolu з посилання на турецьке МЗС.

За інформацією, джерела в турецькому Міністерстві закордонних справ, в резиденції президента в Долмабахче відбудуться дві зустрічі:

  • тристороння зустріч Туреччина-США-Україна,

  • тристороння зустріч Туреччина-Росія-Україна.

Зазначається, що о 10:45 зустрінуться Україна-США-Туреччина, а потім - Україна-Росія-Туреччина. Росія і Україна зустрінуться о 12:30.

Зустріч в Стамбулі

Другий день світ чекає на переговори делегацій Росії та України в Стамбулі. Очікувалося, що вони відбудуться 15 травня, але зустріч так і не відбулася. Перемовини було перенесено на сьогодні. Радник кремлівського “фюрера” Володимир Мединський заявив, мовляв, його делегація зберігає робочий режим.

Президент України Володимир Зеленський відправив до Стамбула делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим. Також у її складі є високопосадовці з МЗС, СБУ, СЗР, Генштабу, розвідки, Повітряних і Військово-морських сил. Сам глава держави не візьме участі в переговорах з представниками РФ.

Також Anadolu з посиланням на джерела повідомило, що до переговорів приєднається МЗС Туреччини. У відомстві наголошують, що переговори в Стамбулі можуть стати шансом “відкрити нову сторінку” у війні між Росією та Україною.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie