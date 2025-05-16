Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 16 травня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них тільки так, а не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні – 16 травня?

Місяць розповідає

Досить небезпечний день, коли причиною серйозного конфлікту може стати не лише необережне слово, а й косий погляд Перевірку на міцність проходитиме кожен із нас, і тільки від самої людини залежить, витримає він її чи ні. Виявивши слабкість, можна втратити все — а, можливо, і багато — з того, що було зроблено чи зароблено останнім часом.

Місяць радить

Щоб утриматися на вершині, необхідно докласти максимум зусиль, тому сьогодні дуже важливо показати, на що ми здатні як начальству і колегам, таки самим собі. Однією з найбільш затребуваних якостей людської натури стане милосердя: до чужих недоліків необхідно ставитися з терпінням, співчуттям та розумінням

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Місяць застерігає

Категорично не рекомендується нікого обманювати, навіть якщо здаватиметься, що брехня піде людині на користь, насправді все станеться з точністю до навпаки. До речі, це стосується не лише інших людей, а й нас самих: не варто приписувати собі переваги, якими ми не обадає, і видавати себе за тих, ким не є.

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