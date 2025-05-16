Переговори у Стамбулі: РФ висунула ультиматум щодо формату зустрічей

Почалися російсько-українські переговори у Стамбулі / © Associated Press

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Російська делегація вимагала змін до формату зустрічі з делегацією України сьогодні, 16 травня, у Туреччині.

Про це пише Reuters із посиланням на джерело в українській делегації.

Зокрема, Росія вимагала, щоб в зустрічі не приймали участі ані делегації США, що не планувалось, ані представники приймаючої сторони-посередника Туреччини.

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Ані з турецького, ані з українського боку підтвердження цієї інформації наразі не було.

«Ще одна ознака того, що російська сторона підриває мирні зусилля. Ми прийшли для серйозної розмови, тоді як росіяни висувають вимоги, умови. Це змушує нас сумніватися, чи Путін послав їх вирішувати проблеми, чи просто гальмувати процес», — сказало джерело новинному агентству на умовах анонімності.

Нагадаємо, у Стамбулі почалися переговори представників Росії та України щодо завершення війни. Зустріч сторін у палаці Долмабахче стала першою від березня 2022 року.

До цього у Стамбулі відбулася тристороння зустріч США, Туреччини та України. У ній брали участь держсекретар США Марко Рубіо, очільник МЗС України Андрій Сибіга, глава МЗС Туреччини Хакан Фідан і очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

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Українська делегація прибула на зустріч раніше, ніж делегація росіян, і хотіла обговорити ймовірну зустріч президента РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського, писало Reuters із посиланням на джерело.

Очільник офісу президента Андрій Єрмак написав про те, що Росія хоче пов’язати нинішній процес переговорів з переговорами 2022-го року, що так і не відбулися на початку повномасштабного вторгнення.

«Але єдине, що пов’язує сьогоднішні переговори з тим періодом, — це місто Стамбул, і більше нічого. Усі спроби Росії пов’язати нинішній момент від 2022 роком зазнають невдачі», — написав Єрмак.

Українська делегація планує обговорити на переговорах із Росією особисту зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського, передають агентства Reuters і AFP з посиланням на джерело серед українських дипломатів.

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Представники Києва також мають намір обговорити припинення вогню. Перед тим президент Володимир Зеленський сказав, що тема перемир’я буде головною на зустрічі.