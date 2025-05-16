Переговори в Стамбулі: Умєров пояснив, чого вимагатиме Україна

Рустем Умєров / © Associated Press

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Україна зробить забезпечення припинення вогню пріоритетом на очікуваних переговорах із російською делегацією в Стамбулі.

Про це повідомив очільник Міноборони України Рустем Умєров.

«Ми готові до повного та безумовного припинення вогню, про що зазначали раніше під час зустрічей у Джидді та Ріяді з нашими американськими партнерами. Україна готова до прямих переговорів на найвищому рівні. Сьогодні ми прибули до Стамбула, щоб знайти реальні шляхи до стійкого та справедливого миру», — зазначив він.

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Міністр наголосив, що «мир можливий лише за умови, що Росія виявить готовність до конкретних дій, серед яких — повне припинення вогню на принаймні 30 днів та здійснення гуманітарних кроків, таких як повернення насильно депортованих українських дітей та обміни військовополоненими за формулою „всіх на всіх“.

Нагадаємо, що в Стамбулі вже відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини. Тепер мають зустрітися делегації України та Росії за участі Туреччини.

Аналітики повідомляли, що російські ЗМІ отримали посібник від політичного блоку Кремля з інструкціями щодо висвітлення переговорів у Стамбулі. Головний посил — переговори відбуваються на «найгірших для України умовах».