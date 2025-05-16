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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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В Стамбулі розпочинаються переговори України, США та Туреччини

Зустрічі Києва та Вашингтона відбувається під керівництвом очільника МЗС Туреччини Хакана Фідана.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Переговори в Туреччині.

Переговори в Туреччині. / © Associated Press

В Стамбулі розпочинаються тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини. Після цього запланована зустріч у форматі Туреччина-Росія-Україна.

Про це повідомили в українському МЗС.

Ця зустріч розпочалася під головуванням міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана.

У складі американської делегації - державний секретар Марко Рубіо, посол США в Туреччині Том Баррак та спеціальний представник з питань України Кіт Келлогг.

Українська делегація - керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та очільник МЗС Андрій Сібіга.

Нагадаємо, сьогодні зранку стало відомо, що переговори в Стамбулі відбудуться у двох форматах: перший - зустріч Туреччина-США-Україна, а другий - Туреччина-Росія-Україна. Росія і Україна зустрінуться опісля. Попередньо, 12:30.

Зустріч Росії та України за участю представника США не представлятиме держсекретар Марко Рубіо. Американським представником буде директор з питань політичного планування США Майкл Антон.

Зауважимо, що зранку в Стамбулі завершилася зустріч української делегації з ЄС та США. Які питання обговорили делегації у Туреччині — наразі не повідомляється.

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