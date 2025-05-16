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В Стамбулі розпочинаються переговори України, США та Туреччини
Зустрічі Києва та Вашингтона відбувається під керівництвом очільника МЗС Туреччини Хакана Фідана.
В Стамбулі розпочинаються тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини. Після цього запланована зустріч у форматі Туреччина-Росія-Україна.
Про це повідомили в українському МЗС.
Ця зустріч розпочалася під головуванням міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана.
У складі американської делегації - державний секретар Марко Рубіо, посол США в Туреччині Том Баррак та спеціальний представник з питань України Кіт Келлогг.
Українська делегація - керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та очільник МЗС Андрій Сібіга.
Нагадаємо, сьогодні зранку стало відомо, що переговори в Стамбулі відбудуться у двох форматах: перший - зустріч Туреччина-США-Україна, а другий - Туреччина-Росія-Україна. Росія і Україна зустрінуться опісля. Попередньо, 12:30.
Зустріч Росії та України за участю представника США не представлятиме держсекретар Марко Рубіо. Американським представником буде директор з питань політичного планування США Майкл Антон.
Зауважимо, що зранку в Стамбулі завершилася зустріч української делегації з ЄС та США. Які питання обговорили делегації у Туреччині — наразі не повідомляється.