В Стамбуле начинаются переговоры Украины, США и Турции

Переговоры по Турции. / © Associated Press

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В Стамбуле открываются трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции. После этого запланирована встреча в формате Турция-Россия-Украина.

Об этом сообщили в украинском МИДе.

Эта встреча началась под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

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В составе американской делегации – государственный секретарь Марко Рубио, посол США в Турции Том Баррак и специальный представитель по Украине Кит Келлогг.

Украинская делегация – руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига.

Напомним, сегодня утром стало известно, что переговоры в Стамбуле состоятся в двух форматах: первый – встреча Турция-США-Украина, а второй – Турция-Россия-Украина. Россия и Украина встретятся спустя. Предварительно, 12:30.

Встреча России и Украины с участием представителя США не будет представлять госсекретарь Марко Рубио. Американским представителем будет директор по политическому планированию США Майкл Антон.

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Заметим, что с утра в Стамбуле завершилась встреча украинской делегации с ЕС и США. Какие вопросы обсудили делегации в Турции, пока не сообщается.

Дата публикации 19:35, 14.05.25 Количество просмотров 418 Я пришел, тебя нет?! Прилетит ли Путин на переговоры с Зеленским?