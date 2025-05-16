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В Стамбуле начинаются переговоры Украины, США и Турции
Встречи Киева и Вашингтона проходят под руководством главы МИД Турции Хакана Фидана.
В Стамбуле открываются трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции. После этого запланирована встреча в формате Турция-Россия-Украина.
Об этом сообщили в украинском МИДе.
Эта встреча началась под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.
В составе американской делегации – государственный секретарь Марко Рубио, посол США в Турции Том Баррак и специальный представитель по Украине Кит Келлогг.
Украинская делегация – руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига.
Напомним, сегодня утром стало известно, что переговоры в Стамбуле состоятся в двух форматах: первый – встреча Турция-США-Украина, а второй – Турция-Россия-Украина. Россия и Украина встретятся спустя. Предварительно, 12:30.
Встреча России и Украины с участием представителя США не будет представлять госсекретарь Марко Рубио. Американским представителем будет директор по политическому планированию США Майкл Антон.
Заметим, что с утра в Стамбуле завершилась встреча украинской делегации с ЕС и США. Какие вопросы обсудили делегации в Турции, пока не сообщается.