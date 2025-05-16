В Стамбуле завершилась встреча украинской делегации с ЕС и США

Андрей Ермак / © Getty Images

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В Стамбуле только что завершилась встреча главы ОПУ Андрея Ермака, министра иностранных дел Андрея Сибиги и министра обороны Умерова с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании, а также со спецпредставителем США Келлогом.

Об этом «Суспільне» сообщили источники в украинской делегации.

Напомним, Владимир Зеленский 10 мая сообщил, что 12 мая должно начаться полное прекращение огня с РФ, по меньшей мере, на 30 дней. По его словам, прекращение огня должно быть всеобъемлющим, то есть в воздухе, на море и на суше, а мониторинг можно обеспечить вместе с США.

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В ночь на 11 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры Украины и России, однако не упомянул о 30-дневном прекращении огня, которое должно было заработать 12 мая. Зеленский ответил, что лично будет ждать Путина в Турции 15 мая, если Россия прекратит огонь. Однако Путин не прилетел.

Делегацию РФ возглавил помощник Путина Владимир Мединский. Он был главой российской переговорной группы в 2022 году, когда украинская и российская делегации встречались в Стамбуле.

В целом российская делегация была представлена должностными лицами низкого уровня — это критиковали президент Зеленский и госсекретарь США Марко Рубио.

Украинскую делегацию возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров.

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Турецкое агентство Anadolu пишет, что трехсторонняя встреча Украины, РФ и Турции запланирована на 12:30.