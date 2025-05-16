Какие подержанные авто до 5 лет самые популярные в Украине: рейтинг

KIA Niro / © kianewscenter.com

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В апреле украинские водители купили 5,6 тысячи подержанных иномарок в возрасте до 5 лет, импортированных из-за границы. Интересно, что каждый второй автомобиль — электрический.

Об этом сообщил «Укравтопром».

Рынок «молодых» авто распределился следующим образом:

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Электромобили — 50%;

Бензиновые — 33%;

Гибриды — 9%;

Дизельные — 6%;

Автомобили с ГБО — всего 2%.

Топ-10 популярных моделей

TESLA Model Y — 552 ед; TESLA Model 3 — 306 ед; KIA Niro — 200 ед.; NISSAN Rogue — 171 ед; HYUNDAI Kona — 168 ед.; MAZDA CX5 — 167 ед.; AUDI E-Tron Sportback — 149 ед.; CHEVROLET Bolt — 129 ед; VOLKSWAGEN Tiguan — 115 ед; NISSAN Leaf — 109 ед.

Раньше мы писали, почему на лобовом стекле авто есть чёрные точки.