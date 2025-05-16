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Какие подержанные авто до 5 лет самые популярные в Украине: рейтинг
Tesla, Kia, Hyundai — в топе продаж. Какие подержанные автомобили до 5 лет выбирают украинцы?
В апреле украинские водители купили 5,6 тысячи подержанных иномарок в возрасте до 5 лет, импортированных из-за границы. Интересно, что каждый второй автомобиль — электрический.
Об этом сообщил «Укравтопром».
Рынок «молодых» авто распределился следующим образом:
Электромобили — 50%;
Бензиновые — 33%;
Гибриды — 9%;
Дизельные — 6%;
Автомобили с ГБО — всего 2%.
Топ-10 популярных моделей
TESLA Model Y — 552 ед;
TESLA Model 3 — 306 ед;
KIA Niro — 200 ед.;
NISSAN Rogue — 171 ед;
HYUNDAI Kona — 168 ед.;
MAZDA CX5 — 167 ед.;
AUDI E-Tron Sportback — 149 ед.;
CHEVROLET Bolt — 129 ед;
VOLKSWAGEN Tiguan — 115 ед;
NISSAN Leaf — 109 ед.
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