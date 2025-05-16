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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Новости
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64
Время на прочтение
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Какие подержанные авто до 5 лет самые популярные в Украине: рейтинг

Tesla, Kia, Hyundai — в топе продаж. Какие подержанные автомобили до 5 лет выбирают украинцы?

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
KIA Niro

KIA Niro / © kianewscenter.com

В апреле украинские водители купили 5,6 тысячи подержанных иномарок в возрасте до 5 лет, импортированных из-за границы. Интересно, что каждый второй автомобиль — электрический.

Об этом сообщил «Укравтопром».

Рынок «молодых» авто распределился следующим образом:

  • Электромобили — 50%;

  • Бензиновые — 33%;

  • Гибриды — 9%;

  • Дизельные — 6%;

  • Автомобили с ГБО — всего 2%.

Топ-10 популярных моделей

  1. TESLA Model Y — 552 ед;

  2. TESLA Model 3 — 306 ед;

  3. KIA Niro — 200 ед.;

  4. NISSAN Rogue — 171 ед;

  5. HYUNDAI Kona — 168 ед.;

  6. MAZDA CX5 — 167 ед.;

  7. AUDI E-Tron Sportback — 149 ед.;

  8. CHEVROLET Bolt — 129 ед;

  9. VOLKSWAGEN Tiguan — 115 ед;

  10. NISSAN Leaf — 109 ед.

Раньше мы писали, почему на лобовом стекле авто есть чёрные точки.

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Дата публикации
Количество просмотров
64
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