Что обсуждали Эрдоган и Зеленский в Турции — детали

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и украинский президент Зеленский / © Associated Press

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Турция готова принять президента Украины Владимира Зеленского и российского главу Владимира Путина, если они будут готовы к прямым переговорам.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время переговоров с Зеленским, сообщает канцелярия турецкого лидера в соцсети X.

Что обсуждали Эрдоган и Зеленский

Во время встречи президентов говорилось о двусторонних и региональных вопросах, в частности, прекращении войны между Украиной и Россией.

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Эрдоган подчеркнул, что на нынешнем этапе ход российско-украинской войны требует решения путем прямых переговоров. При этом достижение согласия по минимальным общим позициям имеет критически важное значение.

Турецкий президент подчеркнул, что решительно поддерживает переговоры как на техническом уровне, так и на уровне лидеров.

«Глава государства отметил важность сохранения каналов диалога между Украиной и Россией для скорейшего установления мира и выразил готовность принять у себя лидеров обеих стран, когда они будут к этому готовы», — уточнили в канцелярии.

Напомним, в Турции 15 мая находится украинский президент с делегацией.

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Американский президент Дональд Трамп не прибыл в Турцию на переговоры. Российский диктатор Владимир Путин также проигнорировал встречу в Турции.

Путин накануне утвердил список лиц, которые приехали в Турцию, чтобы принять участие в переговорах.

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