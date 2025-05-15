"Мне нечего делать": Зеленский о переговорах в Стамбуле без Путина

Президент Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг российско-украинских переговоров в Стамбуле, заявив, что у него "нечего делать", поскольку президент РФ Владимир Путин не приехал на встречу.

Об этом сообщил Зеленский во время пресс-конференции в Турции 15 мая.

"Членам делегации, которые сейчас со мной, и, соответственно, мне, нечего делать, поскольку Путин не прилетел", - сказал Зеленский.

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Он уточнил, что украинская делегация все же прибудет в Турцию:

"Наша группа, которую я отправляю в Стамбул, завтра будет там. То есть никто ломать хоть хрупкую возможность со стороны Украины не будет".

Президент подчеркнул, что Украина будет конструктивной и будет участвовать в разных форматах, которые будут согласованы.

Ранее российская делегация в Турции выразила готовность обсуждать компромиссы во время переговоров с Украиной.

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