Россия будет защищать свой "теневой флот": Эстония сообщила об инциденте на Балтике

Эстония сообщила об инциденте с истребителем РФ в Балтийском море / © Фото из открытых источников

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После того как истребитель РФ нарушил воздушное пространство Эстонии, чтобы помешать Военно-морским силам Эстонии задержать в Балтийском море недалеко от Таллинна танкер без флага, становится очевидным, что Россия намерена защищать свой «теневой флот», который помогает ей обходить западные санкции.

Об этом сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна перед началом неформальной встречи министров стран НАТО в Анталии в четверг, 15 мая.

По его словам, находящийся под санкциями Британии нефтяной танкер Jaguar зашел в эстонские экономические воды на пути в российский порт Приморск. Судно следовало без флага и не выходило на связь с эстонскими пограничниками. Когда ВМС Эстонии попытались задержать судно, Россия отправила военный самолет для его охраны и сопровождения.

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"Российская Федерация отправила истребитель, чтобы выяснить ситуацию, и этот истребитель нарушил воздушное пространство НАТО примерно на одну минуту", - отметил министр.

Он подчеркнул, что ситуация "действительно серьезная", ведь Россия продемонстрировала, что будет защищать свой "теневой флот".

В ответ на действия российского истребителя воздушная полиция НАТО на Балтике также подняла авиацию. Экипаж танкера хотя и проигнорировал указания эстонских пограничников, но вывел судно в международные воды Балтийского моря.

Напомним, по мнению военного эксперта Олега Каткова, у России есть техническая возможность перебросить корабли из Балтийского моря в Черное, несмотря на блокаду Босфора.

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