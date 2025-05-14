Россия на грани топливного кризиса: Кремль срочно ищет выход

Кремль созвал срочное совещание / © Pexels

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Россия оказалась на пороге масштабного энергетического кризиса. Из-за падения рентабельности нефтеперерабатывающих заводов, санкций, логистических трудностей и атак ВСУ Кремль срочно созывает совещание, чтобы избежать дефицита топлива на внутреннем рынке.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

Во время ключевой фазы посевной кампании российский АПК сталкивается с дефицитом топлива, что может подорвать урожайность и угрожает продовольственной безопасности. Разведка установила, что причина — системный кризис в нефтеперерабатывающей отрасли РФ.

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Тарифы и акцизы. Рост стоимости транспортировки нефти (+9,9% с января 2025 года) и резкое повышение акцизов (на бензин АИ-95 — до $212,8/тонну) сделали внутренние продажи убыточными.

Отказ от субсидий. Государство сократило поддержку НПЗ в 2,5 раза, что вынудило заводы увеличивать экспорт или останавливать мощности.

Логистический коллапс. Дефицит железнодорожных цистерн и сборные санкции затрудняют поставки сырья.

Аграрии, логистические компании и промышленность оказываются под ударом. Дефицит горючего может спровоцировать:

срыв посевной;

резкий скачок цен;

массовые протесты из-за недоступности топлива.

По оценкам экспертов, если тенденция сохранится, РФ ждет самый серьезный энергетический кризис с 1990-х годов. И на этот раз — без советского «топливного резерва».

Напомним, в апреле 2025 года в России наблюдается резкий всплеск смертности, по масштабам приближающийся к пиковым показателям пандемии COVID-19 в 2021 году.