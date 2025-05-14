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Россия на грани топливного кризиса: Кремль срочно ищет выход
Россия сталкивается с острой нехваткой топлива из-за убыточности НПЗ, санкций и срыва логистики.
Россия оказалась на пороге масштабного энергетического кризиса. Из-за падения рентабельности нефтеперерабатывающих заводов, санкций, логистических трудностей и атак ВСУ Кремль срочно созывает совещание, чтобы избежать дефицита топлива на внутреннем рынке.
Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.
Во время ключевой фазы посевной кампании российский АПК сталкивается с дефицитом топлива, что может подорвать урожайность и угрожает продовольственной безопасности. Разведка установила, что причина — системный кризис в нефтеперерабатывающей отрасли РФ.
Тарифы и акцизы. Рост стоимости транспортировки нефти (+9,9% с января 2025 года) и резкое повышение акцизов (на бензин АИ-95 — до $212,8/тонну) сделали внутренние продажи убыточными.
Отказ от субсидий. Государство сократило поддержку НПЗ в 2,5 раза, что вынудило заводы увеличивать экспорт или останавливать мощности.
Логистический коллапс. Дефицит железнодорожных цистерн и сборные санкции затрудняют поставки сырья.
Аграрии, логистические компании и промышленность оказываются под ударом. Дефицит горючего может спровоцировать:
срыв посевной;
резкий скачок цен;
массовые протесты из-за недоступности топлива.
По оценкам экспертов, если тенденция сохранится, РФ ждет самый серьезный энергетический кризис с 1990-х годов. И на этот раз — без советского «топливного резерва».
Напомним, в апреле 2025 года в России наблюдается резкий всплеск смертности, по масштабам приближающийся к пиковым показателям пандемии COVID-19 в 2021 году.