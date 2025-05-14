Кремль тянет время и готовит наступление: ЦПД о планах РФ на лето

Оккупанты / © Associated Press

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Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информационная среда в РФ свидетельствует не о подготовке к мирным переговорам, а о намерениях развернуть масштабную летнюю наступательную кампанию на фронте.

Об этом он написал в своем Telegram.

По словам Коваленко, Кремль пытается использовать переговоры в качестве инструмента затягивания времени и информационного влияния.

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«Россия планирует и дальше наступать в течение лета и будет пытаться тянуть резину и всех заговорить. Фронт она хочет использовать так же, как с 2015-го года, как инструмент манипуляции », – написал он.

Он подчеркнул, что Украине критически важно сохранить способность к активным действиям, чтобы не разрешить агрессору диктовать условия.

"Цена летнего наступления должна стать для РФ очень высокой", - добавил Коваленко.

Напомним, за прошедшие сутки российские захватчики продвинулись в населенных пунктах Малиновка и Богатырь Донецкой области.

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Однако по состоянию на утро 14 мая ВСУ уничтожили 969 370 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1240 военных.