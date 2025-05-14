Кремль тягне час і готує наступ: ЦПД про плани РФ на літо

Окупанти / © Associated Press

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Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформаційне середовище в РФ свідчить не про підготовку до мирних переговорів, а про наміри розгорнути масштабну літню наступальну кампанію на фронті.

Про це він написав у своєму Telegram.

За словами Коваленка, Кремль намагається використати переговори як інструмент затягування часу та інформаційного впливу.

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«Росія планує й надалі наступати протягом літа і намагатиметься тягнути гуму і всіх заговорити. Фронт вона хоче використати так само, як із 2015-го року, як інструмент маніпуляції», — написав він.

Він наголосив, що Україні критично важливо зберегти здатність до активних дій, щоб не дозволити агресору диктувати умови.

«Ціна літнього наступу має стати для РФ дуже високою», — додав Коваленко.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські загарбники просунулися в населених пунктах Малинівка та Багатир, що на Донеччині.

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Проте, станом на ранок 14 травня ЗСУ знищили 969 370 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1240 військових.