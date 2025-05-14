ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
223
Час на прочитання
1 хв

Кремль тягне час і готує наступ: ЦПД про плани РФ на літо

У ЦПД наголошують: головне — не дозволити ворогу використати тему переговорів як привід для затягування часу.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Окупанти

Окупанти / © Associated Press

Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформаційне середовище в РФ свідчить не про підготовку до мирних переговорів, а про наміри розгорнути масштабну літню наступальну кампанію на фронті.

Про це він написав у своєму Telegram.

За словами Коваленка, Кремль намагається використати переговори як інструмент затягування часу та інформаційного впливу.

«Росія планує й надалі наступати протягом літа і намагатиметься тягнути гуму і всіх заговорити. Фронт вона хоче використати так само, як із 2015-го року, як інструмент маніпуляції», — написав він.

Він наголосив, що Україні критично важливо зберегти здатність до активних дій, щоб не дозволити агресору диктувати умови.

«Ціна літнього наступу має стати для РФ дуже високою», — додав Коваленко.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські загарбники просунулися в населених пунктах Малинівка та Багатир, що на Донеччині.

Проте, станом на ранок 14 травня ЗСУ знищили 969 370 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1240 військових.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie