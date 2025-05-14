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- Війна
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Кремль тягне час і готує наступ: ЦПД про плани РФ на літо
У ЦПД наголошують: головне — не дозволити ворогу використати тему переговорів як привід для затягування часу.
Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що інформаційне середовище в РФ свідчить не про підготовку до мирних переговорів, а про наміри розгорнути масштабну літню наступальну кампанію на фронті.
Про це він написав у своєму Telegram.
За словами Коваленка, Кремль намагається використати переговори як інструмент затягування часу та інформаційного впливу.
«Росія планує й надалі наступати протягом літа і намагатиметься тягнути гуму і всіх заговорити. Фронт вона хоче використати так само, як із 2015-го року, як інструмент маніпуляції», — написав він.
Він наголосив, що Україні критично важливо зберегти здатність до активних дій, щоб не дозволити агресору диктувати умови.
«Ціна літнього наступу має стати для РФ дуже високою», — додав Коваленко.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські загарбники просунулися в населених пунктах Малинівка та Багатир, що на Донеччині.
Проте, станом на ранок 14 травня ЗСУ знищили 969 370 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1240 військових.