Мирные переговоры в Турции: победительница "Битвы экстрасенсов" удивила предсказанием

Яна Пасинкова

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Победительница «Битвы экстрасенсов», таролог Яна Пасынкова предвидела, что российский диктатор Путин не приедет в Стамбул на мирные переговоры с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

«Полетит оно (Путин – ред.) в Стамбул или нет. Но встреча все равно состоится, и она положительно повлияет на нас и состояние войны», — сказала таролог.

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Яна Пасынкова отметила, что карты ей говорят о том, что Путин живет в страхах.

«Страхи. Оно такое испуганое. Ужасы. Причем разные: и потому, что может открыться какая-то тайна, что могут как-то физически повлиять, могут забрать с собой какие-то госструктуры — арестовать или что-то такое. Пусть трясется», — сказала победительница «Битвы экстрасенсов».

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.