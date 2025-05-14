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"Шахтер" – "Динамо": объявлены стартовые составы на финал Кубка Украины
Поединок состоится 14 мая в Житомире, начало – 18:30.
Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" объявили стартовые составы на финальный матч Кубка Украины по футболу сезона-2024/25.
"Шахтер": Ризнык, Винисус Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Марлон Гомес, Бондаренко, Судаков, Педриньо, Кевин, Эгиналду
"Динамо": Нещерет, Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Михайленко, Шапаренко, Ярмоленко, Буяльский, Кабаев, Ванат
Матч "Шахтер" – "Динамо" состоится в среду, 14 мая, на Центральном стадионе в Житомире. Стартовый свисток прозвучит в 18:30.
На нашем сайте доступна онлайн-видеотрансляция матча "Шахтер" – "Динамо"
Отметим, что в полуфиналах турнира "Динамо" разбило представителя Первой лиги черновицкую "Буковину" (4:1), а "Шахтер" в экстра-таймах дожал житомирское "Полесье" (1:0).
В прошлом году обладателем Кубка Украины стал "Шахтер". В финальном поединке предыдущего розыгрыша турнира донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.
"Горняки" являются рекордсменами по выигранным национальным Кубкам (14). По этому показателю "Шахтер" опережает "Динамо" – киевляне завоевывали этот трофей 13 раз.