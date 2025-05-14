"Шахтар" – "Динамо": оголошено стартові склади на фінал Кубка України

"Шахтар" – "Динамо" / © ФК Динамо Київ

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Донецький "Шахтар" і київське "Динамо" оголосили стартові склади на фінальний матч Кубка України з футболу сезону-2024/25.

"Шахтар": Різник, Вінісус Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Марлон Гомес, Бондаренко, Судаков, Педріньйо, Кевін, Егіналду

"Динамо": Нещерет, Тимчик, Попов, Михавко, Дубінчак, Михайленко, Шапаренко, Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв, Ванат

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Матч "Шахтар" – "Динамо" відбудеться у середу, 14 травня, на Центральному стадіоні у Житомирі. Стартовий свисток пролунає о 18:30.

На нашому сайті доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Шахтар" – "Динамо".

Зазначимо, що в півфіналах турніру "Динамо" розбило представника Першої ліги чернівецьку "Буковину" (4:1), а "Шахтар" в екстратаймах дотиснув житомирське "Полісся" (1:0).

Торік володарем Кубка України став "Шахтар". У фінальному поєдинку попереднього розіграшу турніру донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.

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"Гірники" є рекордсменами за виграними національними Кубками (14). За цим показником "Шахтар" випереджає "Динамо" – кияни здобували цей трофей 13 разів.