Названы идеальные стрижки, которые долго держат форму и не нуждаются в укладке

Какие стрижки не нуждаются в укладке / © Freepik

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Есть такие стрижки, которые держат форму на протяжении многих месяцев и совсем не нуждаются в укладке. Поэтому это просто находка для современных женщин, у которых мало времени на посещение парикмахерской и манипуляции с укладкой непослушных локонов. Эти стрижки не так давно ворвались в тренды, но не собираются покидать модный олимп еще очень долго. К тому же, прически имеют омолаживающий эффект и делают волосы визуально более густыми, поэтому от них одни преимущества.

Бикси

Какие стрижки не нуждаются в укладке / © Freepik

Такая стрижка на короткие волосы — это настоящее спасение для современной деловой женщины, стремящейся иметь эффектный образ. Прическа поможет даже очень тонким и редким волосам выглядеть более густым и здоровым. Текстурированные пряди прически ложатся в правильную форму сразу после мытья, поэтому их не нужно укладывать. А техника многослойности придает волосам экстраординарный объем. Бикси подходит всем женщинам без исключения, имеет омолаживающий эффект, поэтому сделает общий аутфит легким и игривым. Прическу не нужно часто обновлять, раз в полгода будет достаточно.

Овальный боб

Какие стрижки не нуждаются в укладке / © Instagram

Эта стрижка имеет классические линии боба, но адаптирована к современным тенденциям легкости и элегантности. Она подходит к любому типу лица и структуре волос. Овальный боб имеет мягкие изгибы, изысканно обрамляющие лицо, выражая скулы и убирая тяжесть в зоне подбородка. Округленные края прически создают стильный, немного небрежный вид, однако линии среза можно делать более четкими. Стрижка имеет омолаживающий эффект и совсем не требует укладки. Достаточно сбить локоны руками — и ваш совершенный образ готов. К тому же, прическу не нужно часто обновлять, она хорошо держит форму до восьми месяцев.

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