Переговоры в Стамбуле: экс-посол в США заявил о ловушке для Украины

Валерий Чалый / © Голос Америки

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Переговоры в Турции — настоящая ловушка для Украины, которую умело готовит Россия.

Что делать украинской делегации во избежание опасности, объяснил бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.

По его мнению, вопрос даже не в низком уровне российской делегации.

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«Там все логично: те же люди среднего звена, преимущественно подсанкционные, участвовавшие в Стамбуле-1 + направление СНГ (намек четкий) + гуманитарные проблемы (с какого испуга?!). Это ловушка», — уверен дипломат.

Чалый назвал целые россиян в Турции

Сорвать реальные содержательные переговоры.

«Перебросить мяч» на поле оппонента.

Пролонгировать Стамбул-1 в Стамбул-2 и легализовать капитуляционные требования по всем последствиям.

Сделать подходящую картинку, особенно для «одного конкретного зрителя» (речь идет о Трампе).

Затягивать максимально разные встречи, чтобы выиграть время и эффективность наступления.

«В этом Стамбуле как сделано… Надо менять локацию. Да и, наконец, пора перестать играть в КВН с КГБ-ГРУ-ФСБ», — подытожил Чалый.

Ранее президент США Дональд Трамп сделал очередное заявление о своей роли в мирных переговорах.

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