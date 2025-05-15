- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1250
- Время на прочтение
- 1 мин
Переговоры в Стамбуле: экс-посол в США заявил о ловушке для Украины
По мнению дипломата, в Стамбуле РФ стремится сорвать реальные переговоры и легализовать свои капитуляционные требования.
Переговоры в Турции — настоящая ловушка для Украины, которую умело готовит Россия.
Что делать украинской делегации во избежание опасности, объяснил бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.
По его мнению, вопрос даже не в низком уровне российской делегации.
«Там все логично: те же люди среднего звена, преимущественно подсанкционные, участвовавшие в Стамбуле-1 + направление СНГ (намек четкий) + гуманитарные проблемы (с какого испуга?!). Это ловушка», — уверен дипломат.
Чалый назвал целые россиян в Турции
Сорвать реальные содержательные переговоры.
«Перебросить мяч» на поле оппонента.
Пролонгировать Стамбул-1 в Стамбул-2 и легализовать капитуляционные требования по всем последствиям.
Сделать подходящую картинку, особенно для «одного конкретного зрителя» (речь идет о Трампе).
Затягивать максимально разные встречи, чтобы выиграть время и эффективность наступления.
«В этом Стамбуле как сделано… Надо менять локацию. Да и, наконец, пора перестать играть в КВН с КГБ-ГРУ-ФСБ», — подытожил Чалый.
Ранее президент США Дональд Трамп сделал очередное заявление о своей роли в мирных переговорах.