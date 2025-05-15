Переговори у Стамбулі: експосол у США заявив про пастку для України

Валерій Чалий / © Голос Америки

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Переговори в Туреччині — справжня пастка для України, яку вправно готує Росія.

Що робити українській делегації, щоб уникнути небезпеки, пояснив колишній надзвичайний і повноважний посол України у США Валерій Чалий.

На його думку, питання полягає навіть не в низькому рівні російської делегації.

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«Там усе логічно: ті ж люди середньої ланки, переважно підсанкційні, що брали участь у Стамбулі-1 + напрям СНД (натяк чіткий) + гуманітарні проблеми (з якого переляку?!). Це — пастка», — певен дипломат.

Чалий назвав цілі росіян у Туреччині:

Зірвати реальні змістовні переговори.

«Перекинути м’яч» на поле опонента.

Пролонгувати Стамбул-1 у Стамбул-2 та легалізувати капітуляційні вимоги з усіма наслідками.

Зробити відповідну картинку, особливо для «одного конкретного глядача» (йдеться про Трампа).

Затягувати максимально різні зустрічі, щоб виграти час та ефективність наступу.

«У цьому Стамбулі, як пороблено… Треба змінювати локацію. Та й, нарешті, час прийшов припинити грати в КВК з КДБ-ГРУ-ФСБ», — підсумував Чалий.

Раніше президент США Дональд Трамп зробив чергову заяву про свою роль у мирних переговорах.

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