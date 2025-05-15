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У Туреччині під час зустрічі Зеленського і Ердогана стався землетрус
Поштовхи від землетрусу були відчутні в Анкарі, де проводилася зустріч Ердогана і Зеленського.
У Туреччині стався землетрус магнітудою 5,2 бала.
Про це повідомляє агентство «Анадолу».
Зазначається, що поштовхи були відчутні в Анкарі, де проводилася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом
Епіцентр землетрусу магнітудою 5,2 був у районі Кулу міста Конья на глибині 18 км на відстані 12 км від столиці Туреччини.
Про постраждалих не повідомляється.
Нагадаємо, в Анкарі завершилася закрита зустріч президентів України і Туреччини.