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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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557
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1 хв

СБУ проводить безпекові заходи у Львові: для чого це потрібно

СБУ закликає мешканців і гостей Львова зберігати спокій, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися законних вимог правоохоронців, а також режиму комендантської години.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
СБУ

СБУ

Служба безпеки України повідомила про проведення від 15 до 18 травня у Львові спеціальних контррозвідувальних заходів.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Управління СБУ у Львівській області на Facebook.

Їхня мета — виявлення і нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти України, а також підвищення безпеки громадян в умовах воєнного стану.

Під час заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів, огляд автомобілів, а за необхідності — додаткова перевірка окремих осіб. Також правоохоронці оглядатимуть території та приміщення загального користування на предмет виявлення заборонених предметів.

До заходів залучені співробітники Національної поліції, Військової служби правопорядку та Національної гвардії. Активні дії правоохоронців охоплять усе місто.

Нагадаємо, СБУ затримала чергового зрадника України. Так, агент ГРУ РФ готував «GPS-маячок» для російського удару по лініях електропередач Рівненської АЕС.

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