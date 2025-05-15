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- Украина
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СБУ проводит меры безопасности во Львове: для чего это нужно
СБУ призывает жителей и гостей Львова сохранять спокойствие, иметь при себе удостоверяющие личность документы, соблюдать законные требования правоохранителей, а также режим комендантского часа.
Служба безопасности Украины сообщила о проведении с 15 по 18 мая во Львове специальных контрразведывательных мероприятий.
Об этом говорится в официальном сообщении Управления СБУ во Львовской области Facebook.
Их цель — выявление и нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против Украины, а также повышение безопасности граждан в условиях военного положения.
Во время мероприятий возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов, осмотр автомобилей, а при необходимости дополнительная проверка отдельных лиц. Также правоохранители будут осматривать территории и помещения общего использования на предмет выявления запрещенных предметов.
К мерам привлечены сотрудники Национальной полиции, Военной службы правопорядка и Национальной гвардии. Активные действия стражей порядка охватят весь город.
Напомним, СБУ задержала очередного предателя Украины. Так, агент ГРУ РФ готовил GPS-маячок для российского удара по линиям электропередач Ровенской АЭС.