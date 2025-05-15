СБУ проводит меры безопасности во Львове: для чего это нужно

СБУ

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Служба безопасности Украины сообщила о проведении с 15 по 18 мая во Львове специальных контрразведывательных мероприятий.

Об этом говорится в официальном сообщении Управления СБУ во Львовской области Facebook.

Их цель — выявление и нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против Украины, а также повышение безопасности граждан в условиях военного положения.

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Во время мероприятий возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов, осмотр автомобилей, а при необходимости дополнительная проверка отдельных лиц. Также правоохранители будут осматривать территории и помещения общего использования на предмет выявления запрещенных предметов.

К мерам привлечены сотрудники Национальной полиции, Военной службы правопорядка и Национальной гвардии. Активные действия стражей порядка охватят весь город.

Напомним, СБУ задержала очередного предателя Украины. Так, агент ГРУ РФ готовил GPS-маячок для российского удара по линиям электропередач Ровенской АЭС.