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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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СБУ проводит меры безопасности во Львове: для чего это нужно

СБУ призывает жителей и гостей Львова сохранять спокойствие, иметь при себе удостоверяющие личность документы, соблюдать законные требования правоохранителей, а также режим комендантского часа.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
СБУ

СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о проведении с 15 по 18 мая во Львове специальных контрразведывательных мероприятий.

Об этом говорится в официальном сообщении Управления СБУ во Львовской области Facebook.

Их цель — выявление и нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против Украины, а также повышение безопасности граждан в условиях военного положения.

Во время мероприятий возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов, осмотр автомобилей, а при необходимости дополнительная проверка отдельных лиц. Также правоохранители будут осматривать территории и помещения общего использования на предмет выявления запрещенных предметов.

К мерам привлечены сотрудники Национальной полиции, Военной службы правопорядка и Национальной гвардии. Активные действия стражей порядка охватят весь город.

Напомним, СБУ задержала очередного предателя Украины. Так, агент ГРУ РФ готовил GPS-маячок для российского удара по линиям электропередач Ровенской АЭС.

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