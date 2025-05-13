СБУ разоблачила предателя, готовящего удар по линиям электропередач Ровенской АЭС

Предатель, который должен был навести дроны на линии электропередач Ровенской АЭС

Реклама

СБУ задержала очередного предателя Украины. Так, агент ГРУ РФ готовил GPS-маячок для российского удара по линиям электропередач Ровенской АЭС.

Об этом сообщает СБУ.

Что известно о подготовке удара по Ровенской АЭС

По данным следствия, фигурант должен был навести российские дроны на высоковольтные линии, соединяющие Ровенскую атомную электростанцию с энергообъектами Киевской области. Чтобы скорректировать удар, агент пытался установить GPS-трекер на одну из опор магистральных ЛЭП. По сигналу «маячка» оккупанты планировали направить «Шахеды», чтобы обесточить столичную агломерацию.

Реклама

Российским агентом оказался бывший работник Ровенской АЭС. Еще до начала полномасштабной войны мужчина уволился с режимного объекта. Но весной 2025 года на его мессенджер вышел «связной» военной разведки РФ из Подмосковья и предложил сотрудничество в обмен на деньги. После вербовки агент получил от российской спецслужбы подробную инструкцию по выполнению вражеской задачи.

«Чтобы незаметно подойти к опоре ЛЭП и установить на ней GPS-трекер, агент предварительно разведал локации подразделений украинских войск, охраняющих местную АЭС. После этого он скрыто пробирался к цели через открытую местность, а добравшись — пытался активировать трекинговый модуль. В этот момент его задержали контрразведчики СБУ».

На месте происшествия изъят мобильный телефон, который он использовал для контактов с российским ГРУ.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Реклама

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили российских агентов, совершивших теракт против правоохранителей в Ровенской области. По материалам дела, фигуранты пытались взорвать наряд полиции, прибывший по фейковому вызову на 102 в заброшенное здание за городом. Во время звонка на экстренную линию аноним сообщил о якобы найденном там теле человеке с признаками насильственной смерти. По прибытии полицейских на место вызова произошел взрыв. Благодаря профессиональным действиям правоохранителей никто не пострадал.

Исполнителей задержали «по горячим следам».

Злоумышленники находятся под стражей — им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Реклама