Что означают зеленые знаки ограничения скорости: как мимо них ехать

Зеленый знак ограничения скорости / © из соцсетей

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Практически каждый автомобилист в Украине знает, какой вид дорожного знака ограничения скорости — круглый символ с белым фоном и красной окантовкой, на котором указана предельно разрешенная скорость движения.

В то же время, в последнее время водители начали оказываться в замешательстве из-за появления аналогичных знаков с зеленым цветом окантовки вместо красного. Портал Interia объяснил, что они означают.

Отмечается, что подобные знаки стали появляться на дорогах Великобритании. Эксперты обращают внимание, что эти знаки отличаются от традиционных ограничителей скорости тем, что имеют исключительно информационную функцию. Они указывают рекомендованную, безопасную скорость, но их превышение не влечет штрафов или штрафных баллов.

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Обычно британцы устанавливают такие знаки у школ, в жилых районах и в местах, нуждающихся в повышенной осторожности. В Украине можно встретить знаки «Дети» и «Жилая зона», также требующие от водителей максимальной концентрации, однако конкретных ограничений или рекомендаций по скорости они не содержат.

Эксперты обращают внимание, что зеленые знаки действуют на водителей эффективно, поскольку дают им понимание того, как нужно двигаться в близлежащей зоне. Несмотря на отсутствие юридических последствий нарушения указанной на знаке рекомендуемой скорости, в подавляющем большинстве случаев водители соблюдают указанные ограничения.

Вполне возможно, что в будущем подобные знаки появятся в других странах Евросоюза, а может и в Украине, если инициатива успешно проявит себя в Великобритании.

Раньше мы писали о дорожном знаке с тремя автомобилями и объясняли, что он означает.

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