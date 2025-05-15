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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Літак Зеленського має вилетіти з Анкари до Стамбула: на який час заплановано рейс

Достеменно невідомо, чи рейс призначений для Зеленського.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Володимир Зеленський у Туреччині

Володимир Зеленський у Туреччині / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський перебуває у Туреччині. Виліт літака головнокомандувача Airbus A319 української державної авіакомпанії Ukraine Air Enterprise з Анкари до Стамбула запланований на 16:30.

Про це повідомляє авіаресурс AirNav.

Інформації про те, хто буде на борту, наразі немає. Це може бути як Зеленський, так і члени української делегації, яка також перебуває у Туреччині.

Чекаємо на офіційне підтвердження.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, який прибув до Туреччини, звернувся до російського диктатора Володимир Путіна.

“Я тут. Я думаю, що це дуже чітке повідомлення”, — лаконічно висловився український лідер.

Цікаво, що на виході з аеропорту Анкари журналісти запитали президента України, чи має він якось повідомлення для російського диктатора? На це Зеленський відповів: “Я тут”.

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