Літак Зеленського має вилетіти з Анкари до Стамбула: на який час заплановано рейс

Володимир Зеленський у Туреччині / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський перебуває у Туреччині. Виліт літака головнокомандувача Airbus A319 української державної авіакомпанії Ukraine Air Enterprise з Анкари до Стамбула запланований на 16:30.

Про це повідомляє авіаресурс AirNav.

Інформації про те, хто буде на борту, наразі немає. Це може бути як Зеленський, так і члени української делегації, яка також перебуває у Туреччині.

Реклама

Чекаємо на офіційне підтвердження.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, який прибув до Туреччини, звернувся до російського диктатора Володимир Путіна.

“Я тут. Я думаю, що це дуже чітке повідомлення”, — лаконічно висловився український лідер.

Цікаво, що на виході з аеропорту Анкари журналісти запитали президента України, чи має він якось повідомлення для російського диктатора? На це Зеленський відповів: “Я тут”.

Реклама