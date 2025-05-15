Владислав Жайворонок «Вікіпедія» / © YouTube-канал Марічка

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26 років — це вже старий вік для війни. Хлопці 18-20 років можуть фізично витримати набагато більше, ніж старші військовослужбовці.

Таку думку висловив військовослужбовець «Азову», герой «Азовсталі» Владислав Жайворонок «Вікіпедія» в інтерв’ю ведучій ТСН Марічці Падалко.

Він розповів, що вирішив мобілізуватися до війська у віці 26 років. Однак тоді розумів, що це вже запізно: якщо не піде зараз — не піде ніколи.

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«Вже старий. Вочевидь молодим легше. Тобто те, що можуть фізично пережити хлопці 18-20 років — це зовсім інший рівень порівняно з тим, як там хлопці вже в більш пізньому віці. Звісно є виключення, але загалом війна — справа молодих насправді. Вони більш витривалі. У більш старого покоління є свої певні переваги, я обожнюю наших дідів, які зараз там долучаються до війська. Я їх люблю набагато більше, ніж молодняк, але це вже інша розмова, інше питання», — розповів Владислав Жайворонок.

Раніше ми писали про те, чи розглядають у Верховній Раді зменшення мобілізаційного віку.

На YouTube-каналі Марічки Падалко можна переглянути за цим посиланням відео: Азовець «Вікіпедія»: ЧИМ ЗАКІНЧИТЬСЯ ВІЙНА, знає краще за ворожок, які тільки й тягнуть гроші!