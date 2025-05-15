ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
330
Час на прочитання
1 хв

"Війна — справа молодих": військовий висловився про мобілізацію 18-20-річних

Військовослужбовець «Азову» висловив свою думку щодо молоді на війні.

Автор публікації
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Владислав Жайворонок «Вікіпедія»

Владислав Жайворонок «Вікіпедія» / © YouTube-канал Марічка

26 років — це вже старий вік для війни. Хлопці 18-20 років можуть фізично витримати набагато більше, ніж старші військовослужбовці.

Таку думку висловив військовослужбовець «Азову», герой «Азовсталі» Владислав Жайворонок «Вікіпедія» в інтерв’ю ведучій ТСН Марічці Падалко.

Він розповів, що вирішив мобілізуватися до війська у віці 26 років. Однак тоді розумів, що це вже запізно: якщо не піде зараз — не піде ніколи.

«Вже старий. Вочевидь молодим легше. Тобто те, що можуть фізично пережити хлопці 18-20 років — це зовсім інший рівень порівняно з тим, як там хлопці вже в більш пізньому віці. Звісно є виключення, але загалом війна — справа молодих насправді. Вони більш витривалі. У більш старого покоління є свої певні переваги, я обожнюю наших дідів, які зараз там долучаються до війська. Я їх люблю набагато більше, ніж молодняк, але це вже інша розмова, інше питання», — розповів Владислав Жайворонок.

Раніше ми писали про те, чи розглядають у Верховній Раді зменшення мобілізаційного віку.

На YouTube-каналі Марічки Падалко можна переглянути за цим посиланням відео: Азовець «Вікіпедія»: ЧИМ ЗАКІНЧИТЬСЯ ВІЙНА, знає краще за ворожок, які тільки й тягнуть гроші!

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie