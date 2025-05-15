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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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США запропонували відновити Раду НАТО-Росія — що відомо

Вашингтон запропонував відродити формат переговорів між НАТО та Росією, що припинив роботу після вторгнення в Україну.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
США запропонували відновити Раду НАТО-Росія

США запропонували відновити Раду НАТО-Росія.

США виступили з ініціативою відновити роботу Ради Росія-НАТО як частину пропозиції з безпекових переговорів, спрямованих на пошук шляхів припинення війни в Україні.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерело, знайоме з перемовинами, яке говорило на умовах анонімності.

За його словами, ідея Вашингтона полягає у відродженні Ради НАТО-Росія — формату, який фактично припинив своє існування після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що найближчі два тижні можуть стати вирішальними для мирного врегулювання війни в Україні.

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