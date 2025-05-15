Що чекає на Україну після переговорів у Стамбулі: експерт розповів

Путін та Зеленський

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Росія не демонструє щирої зацікавленості у мирних переговорах, адже на полі бою наразі має локальні просування.

Про це заявив військовий експерт Іван Ступак в ефірі Radio NV, коментуючи майбутню зустріч української та російської делегацій у Туреччині.

«Моє особисте бачення — що зустріч нічим не завершиться від слова зовсім. Бо той контингент, який відправив Кремль — це не політичні лідери, не міністр закордонних справ, а військові та помічники президента», — пояснив Ступак.

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Він наголосив, що російська делегація не має мандата на мирні переговори, а РФ не зацікавлена у діалозі, поки не буде патової ситуації на фронті. Зокрема, останнім часом зафіксовано просування в районі Покровська та Костянтинівки, де війська РФ намагаються створити напівоточення.

«Для Росії немає сенсу зупинятися. Вони бачать, що Україна просідає, і намагаються дотиснути. Тому мирні переговори лише відкладаються», — додав він.

Ступак також закликав до реакції з боку США: «Наш президент зробив рішучий крок. Чекаємо на відповідь Америки. Сподіваюся, Україна отримає усе необхідне озброєння».

Окремо експерт розкритикував стратегію президента США Дональда Трампа, назвавши її неефективною. «Що більше Трамп говорить, то менше виконує. Якщо не буде рішучих дій, допомога Україні може залишитись лише на словах», — підсумував Ступак.

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Нагадаємо, у Стамбулі 15 травня мають відбутися переговори між українською та російською делегаціями. Попри публічну готовність президента Володимира Зеленського особисто взяти в них участь, президент Росії Володимир Путін на переговори не приїде.