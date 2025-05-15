В Україні різко змінилися ціни на сезонний овоч: що відомо

Ціни на капусту / © Unsplash

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Український ринок овочів фіксує чітку тенденцію до зниження цін на ранню білокачанну капусту.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Овоч нового врожаю зараз продають за 30-40 грн/кг ($0,72-0,96/кг), що на 37% дешевше, ніж ще тиждень тому.

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Ключовим фактором такого стрімкого здешевлення є сезонне зростання обсягів пропозиції нового врожаю. Водночас попит на цю продукцію залишається відносно невисоким. Оптова торгівля та роздрібні мережі закуповують невеликі партії, що пояснюється коротким терміном зберігання ранньої білокачанної капусти.

Цікаво відзначити, що, незважаючи на поточне падіння, вартість ранньої капусти в середньому в 2,8 раза перевищує ціни аналогічного періоду минулого року. Фахівці пов’язують цю різницю з прохолодною весняною погодою, яка вплинула на темпи дозрівання врожаю.

Нагадаємо, ціни на продукти дешевого сегмента зросли.