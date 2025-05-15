Переговори у Стамбулі: що відомо про членів російської делегації

Переговори / © ТСН.ua

Реклама

У Туреччині 15 травня мають розпочатися переговори між Україною та РФ. Російську делегацію очолив помічник кремлівського диктатора Володимир Мединський.

Що відомо про членів російської делегації — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Володимир Мединський

Російський політик, державний діяч та письменник. Етнічний українець родом з Черкащини. Є помічником президента РФ від 24 січня 2020 року.

Реклама

Доктор політичних та історичних наук, професор. Ідеолог російського фашизму та українофоб.

Міністр культури Російської Федерації (з 21 травня 2012 по 15 січня 2020 року). Депутат Державної думи IV і V скликань (2004—2011), член Бюро вищої ради політичної партії «Єдина Росія» з 2017.

Знаходиться під санкціями США з 2017. Керівник російської делегації на переговорах між Україною та Росією, які велись на початку російського повномасштабного вторгнення.

В інтерв’ю російськомовній емігрантській газеті «Русская Жизнь» (Сан-Франциско, США) у жовтні 2012

Реклама

«Я вважаю, що після всіх катастроф, які звалилися на Росію у двадцятому столітті, починаючи з першої світової і закінчуючи перебудовою, той факт, що Росія ще збереглася і розвивається, говорить, що у нашого народу є одна зайва хромосома»

Ця фігура мовлення одразу ж стала предметом глузування: відоме, що наявність зайвої хромосоми є причиною «синдрому Дауна».

Олександр Фомін

Російський військовий та державний діяч. Є заступником Міністра оборони Російської Федерації від 31 січня 2017 року. 2018 року отримав звання генерал-полковник. Чинний державний радник Російської Федерації 2 класу, кандидат технічних наук.

У 2022 році став представником Міноборони Росії на російсько-українських переговорах щодо врегулювання війни між державами.

Реклама

Через підтримку російської агресії та порушення територіальної цілісності України під час російсько-української війни перебуває під персональними міжнародними санкціями різних країн, зокрема України, Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії.

Михайло Галузін

Радянський та російський дипломат. Заступник Міністра закордонних справ Російської Федерації з 25 листопада 2022 року. Став Надзвичайним та повноважним послом 2014 року.

Очолював посольство РФ у Японії. Представляв РФ також в Індонезії, Папуа — Новій Гвінеї тощо.

Наразі займається куруванням справ РФ з країнами СНД.

Реклама

Ігор Костюков

Російський військовик. Начальник Головного управління Генерального штабу ЗС РФ. 2019 року отримав звання адмірал.

Брав безпосередню участь у керівництві військовою операцією в Сирійській Арабській Республіці проти міжнародної терористичної організації «Ісламська держава».

Перебуває під санкціями США, Японії, України, ЄС, Великої Британії. Зокрема, через перевезення та застосування отруйної речовини “Новачок” (спроба вбивства ексспівробітника російської військової розвідки Сергія Скрипаля в Солсбері, Велика Британія) та кібератаки на Бундестаг.

15 березня 2022 року включив Мінфін США вніс Костюкова до списку із 50 росіян, санкційний контроль за якими через військову агресію Росії проти України здійснюватиметься у пріоритетному режимі. Цей перелік було вручено учасникам першого засідання спеціальної міжнародної групи, яка отримала назву REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs).

Реклама

Переговори в Стамбулі: основне

Пізно ввечері 14 травня стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін затвердив склад команди перемовників у Туреччині. Замість себе кремлівський диктатор направить свого помічника, двох заступників міністра та чиновника з Генштабу.

Переговори України та РФ мають відбутися у другій половині дня.

Українська сторона розкритикувала Москву через несерйозний підхід до перемовин, зважаючи на низький рівень представництва в делегації РФ. Росіяни, традиційно, на зауваження образилися.

Згодом європейські дипломати звинуватили президента-диктатора Росії Володимира Путіна у підриві переговорів з Україною, спрямованих на припинення війни. Зокрема, обурення викликала делегація, призначена Кремлем.

Реклама

У НАТО прямо називають склад російської делегації на переговорах у Стамбулі — ляпасом.